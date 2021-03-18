Çanakkale Savaşları kahramanlarından "Koca Seyit" Balıkesir'deki mezarı başında anıldı

Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarından "Koca Seyit" lakaplı Seyit Çubuk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, memleketi Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

Kocaseyit Mahallesi'ndeki mezarın başında Kovid-19 tedbirlerine uygun düzenlenen törenlere, Kaymakam Enver Özderin ve İlçe Belediye Başkanı Emin Ersoy da katıldı.

Zaman zaman etkili olan yağmura rağmen çok sayıda vatandaş, gün boyu Seyit Onbaşı'nın kabrini ziyaret etti, dua okuyup mezara karanfil bıraktı.

Seyit Onbaşı'nın kabrini ziyaret eden torunu Bahriye Çevik, AA muhabirine, "Geldik mezarımızı ziyaret ettik. Ruhuna hediye eyledik. Ruhu şad olsun. Onlar olmasaydı zaten biz olmazdık." dedi.

Ziyaretçilerden Ceyhan Başlar da çok duygulandığını ifade etti.

Bütün şehitlere dua ettiğini belirten Başlar, "Şu anda torunlarıyla beraberim, çok mutluyum. Vatan onlara minnettar. Haklarını ödeyemeyiz. Bize haklarını helal etsinler. Böyle yürekli Seyitlere bu ülkenin şu anda çok ihtiyacı var. Vatan sağ olsun. Bu bayrak ebedi dalgalansın. Bu ezanlar durmasın." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik