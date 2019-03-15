Çanakkale ruhu engel tanımadı...Tekerlekli sandalyeyle Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yolculuk

Tekerlekli sandalyeyle 50 kilometre gitti Çanakkale ruhu için pes etmedi

TEKİRDAĞ - Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay için Tekirdağ'dan tekerlekli sandalye ile yola çıkan Bedensel engelli Mehmet Orhan'ın Malkara ilçesinde tekerlekli sandalyesi arızalandı ama yolundan dönmedi.

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay için Tekirdağ'da toplanan 57 gönüllü ile birlikte tekerlekli sandalyeyle Tekirdağ'dan Çanakkale'ye giden bedensel engelli Mehmet Orhan'ın yaklaşık 50 kilometre sonra Malkara ilçesi girişinde tekerlekli sandalye aracı arızalandı. Sandalyenin arızalanmasıyla birlikte yolundan dönmek istemeyen Mehmet Orhan Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yardım istedi. Bunun üzerine Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler engelli taşıma aracıyla kısa sürede yola çıktı. Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Malkara girişinde 57. Alay gönüllüleri ile bekleyen bedensel engelli Mehmet Orhan'a yeni tekerlekli sandalyeyi vererek, arızalanan sandalyeyi de tamir etmek üzere engelli taşıma aracına aldı.

Süleymanpaşa ilçesinden Çanakkale'ye tekerlekli sandalye ile yaklaşık 240 kilometre gidecek olan Mehmet Orhan, pes etmediğini buradan Çanakkale'ye tekerlekli sandalye ile devam edeceğini belirtti.

Mehmet Orhan Malkara ilçesinde bile Süleymanapaşa belediyesinin kendisine yetiştiğin daha rahat yoluna devam edebilmesi için tekerlekli sandalyesini değiştirdiklerini belirterek, Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: İHA