ÇANAKKALE Orman işçisi, kestiği ağacın altında kalarak öldü
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ÇANAKKALE Orman işçisi, kestiği ağacın altında kalarak öldü

Orman işçisi, kestiği ağacın altında kalarak öldüÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Evciler köyü Sasanlar bölgesinde ormanda işçi Mehmet Kurt (56), kestiği çam ağacının altında kalarak yaşamını yitirdi.

03.09.2020 20:01 | Son Güncelleme: 03.09.2020 20:05

Orman işçisi, kestiği ağacın altında kalarak öldü

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Evciler köyü Sasanlar bölgesinde ormanda işçi Mehmet Kurt (56), kestiği çam ağacının altında kalarak yaşamını yitirdi.

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Evciler köyünün Sasanlar bölgesinde, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü için kesim işi yapan Mehmet Kurt, ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi. Bu akşam yapılacak bir yakının düğününe yetişmek için acele ettiği ileri sürülen Mehmet Kurt, kestiği bir ağacın ters dönmesi sonucu altında kaldı.Olayı duyarak gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, üzerine düşen ağaç kesilerek altından çıkarılan Kurt'un cansız bedeni, Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇANAKKALE Orman işçisi, kestiği ağacın altında kalarak öldü

Kaynak: DHA

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