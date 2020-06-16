ÇANAKKALE Lapseki'nin bardağa sığmayan şampiyon kirazları belli oldu Lapseki'nin bardağa sığmayan şampiyon kirazları belli olduÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 35'incisi düzenlenen en iyi kiraz yarışmasında, çay bardağının boğumundan içeriye girmeyen irilikteki kirazlar, jüriyi seçim yapmakta zorladı.

Lapseki'nin bardağa sığmayan şampiyon kirazları belli oldu

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 35'incisi düzenlenen en iyi kiraz yarışmasında, çay bardağının boğumundan içeriye girmeyen irilikteki kirazlar, jüriyi seçim yapmakta zorladı. Ambalaj, meyve ağırlığı, şeker oranı, sap kalitesi ve tat kriterlerine bakılarak yapılan değerlendirme sonunda Ziraat 900 kategorisinde Ahmet Aksoy'un kirazı, diğer cinsler kategorisinde ise Muammer Çoban'ın kirazı birinci oldu.

Lapseki Belediyesi, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kiraz festivalini iptal etti. Ancak üreticilerin teşvik edilmesi için en iyi kiraz yarışması yapıldı. Ziraat 900 kategorisinde 12, diğer çeşitler kategorisinde ise 8 olmak üzere yarışmaya toplam 20 üretici katıldı. Belediye hizmet binasında kurulan standa üreticiler tarafından kasalarla getirilen kirazların ambalajları da beğeni gördü. Çiçekler ve yapraklarla süslenen kirazlar, jüri karşısına çıktı.

Jüride yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Ali Gündoğdu, Lapseki Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Sakaltaş, Öğretim Görevlisi Mustafa Onur Ünal, Öğretim Görevlisi Neşe Yıldız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, ambalaj, meyve ağırlığı, şeker oranı, sap kalitesi ve tat kriterlerine göre puanlama yaptı.

Yarışmanın Ziraat 900 kategorisinde birinci Ahmet Aksoy'a 2 bin 500 TL, ikinci Şüheda Doğan'a 1500 TL, üçüncü Mehmet Şen'e 1000 TL, dördüncü Halil İş'e 500 TL ve beşinci İbrahim Çırak'a 300 TL ödül verildi. Diğer cinsler kategorisinin birincisi Muammer Çoban 2 bin 500 TL, ikinci Nagihan Okutucu 1500 TL, üçüncü Büşra Gündüz 1000 TL, dördüncü Mehmet Turgur 500 TL ve beşinci Fatma Okutucu 300 TL ödülün sahibi oldu.

Lapseki Belediye Başkanı AK Parti'li Eyüp Yılmaz, yarışmaya katılan üreticilere teşekkür ederek, "Ürünleriyle dereceye giren üreticilerimizi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha çok katılım bekliyoruz. Ödüllerimizi, üreticilerimize önümüzdeki hafta takdim edeceğiz. Lapseki, kirazıyla anılan bir ilçemizdi. Ama son yıllarda 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte ön plana çıkmış oldu. Ama Lapseki'miz ülkemizin meyve depolarından birisi olan bir ilçe. Özellikle şeftali ve kiraz konusunda hem İstanbul'a, hem de dünyanın çeşitli yerlerine ihracat yapılıyor. Kirazda iddialı olduğumuzu her zaman gösteriyoruz. Bardaklara sığmayan iriliği ve aromasıyla çok farklı olduğunu özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 35'inci kiraz yarışmasında iki kategoride birinci olan kirazları, Lapseki kirazının tanıtımı ve üreticilerin teşvik edilmesi amacıyla Ankara'ya götürerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edeceğini söyledi.

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ise, Lapseki'de, Çanakkale'deki kiraz üretiminin yüzde 50'sinin üretildiğini belirterek, "İlçemizde 8 bin 500 dekar alanda yılda 7 ila 10 bin ton arasında kiraz üretimi var. Her yıl dikim sahası ve ürün kalitesi artıyor" diye konuştu.

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Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)-

Kaynak: DHA