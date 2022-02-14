Çanakkale köprüsü ne zaman açılacak? 1915 Çanakkale Köprüsü son durum!

Çanakkale Köprüsü son durum nasıl, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı için vatandaşlar gün sayıyor. Köprünün açılmasıyla, Çanakkale Boğazı'nı geçmek için bayram ve tatil dönemlerinde saatlerce sürebilen feribot bekleme süreleri ile yaklaşık 1,5 saat ile 5 saat arasında süren seyahat süresi, 6 dakikaya inmiş olacak. Peki, Çanakkale köprüsü ne zaman açılıyor? 1915 Çanakkale Köprüsü son durum nedir? Çanakkale Köprüsü son hali işte haberimizde...

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Dünyada etkisini sürdüren Covid-19 salgınına rağmen şantiyede çalışmalar aksamazken, açılışı 18 Mart 2023'te açılması beklenen köprünün de hizmete girme tarihi bir yıl erkene alınarak 18 Mart 2022 olarak açıklanmıştı. Son gelişmelerle birlikte hava şartlarının iyi olması durumunda köprünün 26 Şubat'ta hizmete açılması bekleniyor. Aradan geçen 5 yıllık süre sonunda Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor.

3.1 milyar euroya mal olan proje yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirildi. 11 yıl sonra devlete iade edilecek köprünün yapımı boyunca pandemi koşullarında da en yüksek güvenlik önlemleriyle birlikte 12 bin kişi çalışıyor. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi 6 Temmuz 2021'de başlamıştı. 12 Aralık 2021'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Asya ve Avrupa'daki kule ayaklarının orta açıklığına son tabliye bloğu yerleştirildi.

Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Projeyi üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacağını bildirmişti. Ancak bu tarih Şubat ayının son haftasına çekilerek, köprünün hizmete erken girmesi bekleniyor.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SON DURUM



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