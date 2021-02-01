Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi
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Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi

01.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:39
Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi

Çanakkale'de kuvvetli lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale'de kuvvetli lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Çanakkale-Kilitbahir feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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