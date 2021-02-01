Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi

Çanakkale'de kuvvetli lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Çanakkale-Kilitbahir feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel