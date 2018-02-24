Çanakkale Karabağ Gazisi, Şehitler Abidesi'nden Afrin'deki Mehmetçiğe Destek Mesajı Gönderdi-Hd

Karabağ Gazisi, Şehitler Abidesi'nden Afrin'deki Mehmetçiğe destek mesajı gönderdi

ÇANAKKALE'de Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Şehitler Abidesinde bulunan sembolik şehit mezarlıklarını ziyaret edip, Çanakkale Şehitlerinin ruhlarına dua eden, Azerbaycan Türkü Karabağ Gazisi Kamil Musavi, Şehitler Abidesinden Afrin'deki Mehmetçiğe destek mesajı gönderdi.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde 2015 yılında Ermenilerle yaşanan çatışmada kaybeden sol gözünü ve sağ bacağını kaybeden Gazi Kamil Musavi, Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Şehitler Abidesini gezdi. Şehitliklerde bulunan sembolik mezarlıkta Çanakkale Şehitlerinin ruhları için dua eden Karabağ Gazisi Kamil Musavi, Şehitler Abidesinden, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKKKCKPYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nı katılan Mehmetçiğe destek mesajı gönderdi.

Kalbinin Afrin'deki Türk askeri ile birlikte olduğunu ifade eden Kamil Musavi, 'Türkiye'ye ziyarete geldim. Bu yüzden Çanakkale Şehitliklerini ziyaret etmeyi bir borç bildim. Şehitlikleri ziyaret ettiğimde çok duygulandım. Gururlandım. Türk Ordusu'nun yenilmez, Türk Halkı'nın ne kadar güçlü bir halk olduğunun şahidi oldum. Türk askerlerinin ölümüne savaştıklarını gördüm. Türk askerlerinin vatanını ne çok sevdiğinin şahidi oldum. Türk halkı yenilmez, Türk halkını hiç kimse işgal edemez. Buraları ziyaret ettiğimde bunu anladım. Türk askerleri Afrin'de teröristlere karşı savaşıyor. Türk kardeşlerim Afrin'de teröristlerin kökünü kesmek için savaşıyor. Yani bu memlekete ziyan veren, topraklarına sokulmak isteyen, insanlarını mahvetmek isteyen teröristleri sağlam bırakmasın. Hepsini mahvetsinler. Ölümden korkmasınlar. Zaten korkmuyorlar. Bu şehit mezarları hepsi bunların örneğidir. Türk askerinin mertliği, Türk askerinin savaşa ölümüne girdiğinin örneğidir, bu mezarlar. Ben kardeşlerimin oradan zaferle dönmesini arzuluyorum. Beni Afrin'e bugün de çağırsalar, orada savaşa da girerim. Türk dünyada onun karşısına çıkan düşmanın hakkından gelebilecek durumdadır dedi.

Şehitler Abidesindeki ziyaretinin ardından Karabağ Gazisi Kamil Musavi, İstanbul'a döndü.