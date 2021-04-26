Çanakkale, haftalık vaka sayısı en yüksek 2'nci kent oldu
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Çanakkale, haftalık vaka sayısı en yüksek 2'nci kent oldu

Çanakkale, haftalık vaka sayısı en yüksek 2'nci kent oldu
Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek risk' grubu 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de, bu hafta 100 bin kişide görülen vaka sayısı 962,98'den 838,89'a geriledi.

KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek risk' grubu 'kırmızı' kategoride yer alan Çanakkale'de, bu hafta 100 bin kişide görülen vaka sayısı 962,98'den 838,89'a geriledi. Ancak vaka sayısının hala çok yüksek olduğu Çanakkale, Türkiye'de İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldı. 

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 17-23 Nisan haftalık vaka sayısı tablosunda, Çanakkale'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 838,89 olarak gerçekleşti. Çanakkale'de, 8 Şubat'tan bu yana haftalık vaka sayısı ilk kez gerilemiş oldu. 10-16 Nisan haftasındaki 962,98 olan vaka sayısıyla Türkiye'de birinci olan Çanakkale, bu hafta 838,89 olarak açıklanan rakamla İstanbul'dan sonra Türkiye ikincisi oldu. 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir önceki haftaya göre 124,09 kişi azalmasına rağmen kentte haftalardır yaşanan tedirginlik sürdü. Çanakkale'de 8-14 Şubat haftasında 37,61 olan vaka sayısı, 17-23 Nisan haftasında 838,89 olarak gerçekleşirken, vaka sayısındaki artış 22 kat olarak gerçekleşti. 


Çanakkale, haftalık vaka sayısı en yüksek 2'nci kent oldu
Çanakkale, haftalık vaka sayısı en yüksek 2'nci kent oldu
Çanakkale, haftalık vaka sayısı en yüksek 2'nci kent oldu
Çanakkale, haftalık vaka sayısı en yüksek 2'nci kent oldu
Çanakkale, haftalık vaka sayısı en yüksek 2'nci kent oldu
Çanakkale, haftalık vaka sayısı en yüksek 2'nci kent oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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