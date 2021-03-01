Son dakika haber | ÇANAKKALE - Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evini kurşunladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber | ÇANAKKALE - Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evini kurşunladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

01.03.2021 19:53 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:07

Son dakika haberi: Şüphelinin ilçe emniyet müdürlüğünden çıkarılmasından detaylar Çanakkale'nin Ezine İlçe Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şüphelinin ilçe emniyet müdürlüğünden çıkarılmasından detaylar Çanakkale'nin Ezine İlçe Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Son dakika haber | ÇANAKKALE - Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evini kurşunladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Son dakika haber | ÇANAKKALE - Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evini kurşunladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Son dakika haber | ÇANAKKALE - Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evini kurşunladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Son dakika haber | ÇANAKKALE - Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evini kurşunladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

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