ÇANAKKALE - Eceabat'ta 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması - Haberler
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ÇANAKKALE - Eceabat'ta 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması

AA / Bülent Ersöz - Haberler | Güncel

Eceabat Kaymakamlığı tarafından 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması gerçekleştirildi.

SELÇUK, İZMİR (AA) - Eceabat Kaymakamlığı tarafından 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması gerçekleştirildi.

Eceabat Kaymakamı Mustafa Çitçiler, Emniyet Amiri Selçuk Bayram,İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Yasin Çay emniyet ve jandarma personeli,'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması ile emniyet kemeri kullanımının önemine dikkati çekti.

Sürücülere çeşitli hediyeler veren Kaymakam Çiftçiler Trafikte emniyet kemeri takmanın, yaralanmalı kazalarda riskleri azalttığını belirtti.

ÇANAKKALE - Eceabat'ta 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması

ÇANAKKALE - Eceabat'ta 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması

ÇANAKKALE - Eceabat'ta 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması

AA / Bülent Ersöz - Son Dakika Haberleri

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