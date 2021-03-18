Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı kutlanıyor (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı kutlanıyor (3)

18.03.2021 16:10 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:20
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı kutlanıyor (3)

TÜRK YILDIZLARININ GÖSTERİSİ NEFES KESTİ18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törenlerin ardından Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti.

TÜRK YILDIZLARININ GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törenlerin ardından Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti. Öncesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar unsurlarla Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçar unsurlar geçit yaptı.Şehitler Abidesi önünden geçiş esnasında, gemilerden, Çanakkale şehitlerini selamlamak amacıyla top atışı yapıldı. Deniz geçiş töreninin ardından Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı. Nefes kesen hareketleriyle izleyenleri büyüleyen Türk Yıldızları nefesleri kesti.


Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı kutlanıyor (3)
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı kutlanıyor (3)
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı kutlanıyor (3)
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı kutlanıyor (3)
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı kutlanıyor (3)
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı kutlanıyor (3)
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı kutlanıyor (3)
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı kutlanıyor (3)
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı kutlanıyor (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Hakan Taşıyan Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Özmert Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı kutlanıyor (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 16:35:26. #1.14#
title