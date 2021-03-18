'Çanakkale'den mektup' konulu skeç duygulandırdı

'Çanakkale'den mektup' konulu skeç duygulandırdı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazınlanan 'Çanakkale'den mektup' konulu skeç, izleyicileri duygulandırdı.

Uludere'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Uludere Kaymakamlığı önünde çelenk sunumu ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam edildi. Ardından Uludere Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa geçildi. buradaki programa, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Sait Ürek, İlçe Jandarma Komutanı Alper Yılmaz, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sinevizyon gösterimi yapılırken, öğrenciler tarafından şiirler okunup şarkı ve marşlar söylendi. Uludere Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Çanakkale'den mektup' konulu mini skeç izleyenleri duygulandırdı. 'Çanakkale'den mektup' konulu mini skeci canlandıran öğrenciler gösterinin sonunda ayakta alkışlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN BABAT