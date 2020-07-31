Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
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Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 18 saattir devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

31.07.2020 07:35 | Son Güncelleme: 31.07.2020 07:57

Yenice ilçesinin Kızıldam köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle dün saat 14.04'te çıkan yangın 18 saattir sürüyor. Havanın kararmasının ardından havadan müdahaleye ara veren ekipler, sabah gününün ilk ışıklarıyla tekrar harekete geçti.

GECE KARANLIĞINDA ÇALIŞMALAR KARADAN SÜRDÜ

Karadan yürütülen çalışmalar ise gece boyunca devam etti. Çanakkale'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen yüzlerce kişiden oluşan ekipler, farklı bölgelerde etkili olan yangını yerden ve havadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

YÜZLERCE İŞ MAKİNESİ GÖREV YAPIYOR

Yangının devam ettiği alanda yüzlerce ekip ve çok sayıda iş makinesi ile hava araçları görev yapıyor. Çalışmaları, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci koordine ediyor.

Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Kaynak: AA

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