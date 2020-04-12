Çanakkale'deki karantina misafirlerine kitap dağıtıldı ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu kampüsündeki KYK yurduna, 29 Mart ile 3 Nisan'da farklı ülkelerden getirilerek, yerleştirilen ve 14 gün karantinaya alınan 200 kişiye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce kitap dağıtıldı.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu kampüsündeki KYK yurduna, 29 Mart ile 3 Nisan'da farklı ülkelerden getirilerek, yerleştirilen ve 14 gün karantinaya alınan 200 kişiye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce kitap dağıtıldı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında; 29 Mart günü Katar'dan 42, Belarus'tan 27, Kazakistan'dan 75, Rusya'dan 12 kişi ile 3 Nisan günü yine Katar'dan 44 olmak üzere toplam 200 kişi, Türkiye'ye getirildi. Bu kişiler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün kız yurdunda 14 gün süreyle karantinaya alındı. ÇOMÜ Terzioğlu kampüsündeki KYK yurdunda misafir edilenler, her gün düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Yurtta kalanlara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp tarafından kitaplar hediye edildi.Öte yandan 14 günlük karantina süresi dolacak 156 kişinin, yarın yurttan ayrılması bekleniyor.

Kaynak: DHA