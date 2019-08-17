Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi Yaralılar var-2

17.08.2019 11:41

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde, Karabiga kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen, 34 BTV 699 plakalı, Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kaynak: DHA