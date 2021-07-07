Çanakkale'de yolcu otobüsü alev alev yandı
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Çanakkale'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Çanakkale'de yolcu otobüsü alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'de seyir halinde olan bir yolcu otobüsü motor kısmında meydana gelen arıza nedeniyle cayır cayır yandı.

Çanakkale'de seyir halinde olan bir yolcu otobüsü motor kısmında meydana gelen arıza nedeniyle cayır cayır yandı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri, yanan otobüsün üzerine su bıraktı. O anlar da bir vatandaş tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Olay, saat 18.45 sıralarında Çanakkale'nin Lapseki ilçesi ile Güreci köyü arasındaki karayolunda meydana geldi. Ankara'dan Çanakkale'ye gelmekte olan Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Lapseki-Güreci köyü arasında alev almaya başladı. Motor kısmından dumanlar gördüğünü fark eden otobüs şoförü; 8 yolcu, muavin ve diğer şoförün de otobüsten inmesini sağladı. Kısa sürede büyüyen alevler yandaki orman arazisine de sıçradı. Yangının çıktığı bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, personel, yangın söndürme helikopteri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcular güvenli bölgeye alınırken, bir yandan da cayır cayır yanan otobüs çevresindeki tutuşan ağaçların söndürme çalışmaları gerçekleştirildi.

Olayda ölen ve yaralanan olmazken, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Karayolunun yanında bulunan orman arazisindeki bazı ağaçlar da zarar gördü. Söndürme çalışmaları devam ederken, tek şeride düşen karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Utku Yaşar Cüce - Mustafa Uçmaz/İHA)

Çanakkale'de yolcu otobüsü alev alev yandı
Çanakkale'de yolcu otobüsü alev alev yandı
Çanakkale'de yolcu otobüsü alev alev yandı
Çanakkale'de yolcu otobüsü alev alev yandı
Çanakkale'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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