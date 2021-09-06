Çanakkale'de yorgun düşen flamingo tedaviye alındı

ÇANAKKALE'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda uzun mesafe uçmaktan yorgun düştüğü anlaşılan flamingo tedavi altına alındı.

ÇANAKKALE'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda uzun mesafe uçmaktan yorgun düştüğü anlaşılan flamingo tedavi altına alındı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içerisinde yer alan Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Büyük Kemikli Koyu bölgesinde bir flamingo bulunduğu ihbarı üzerine Çanakkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler flamingoyu DKMP Şube Müdürlüğüne getirdi. Burada tedaviye alınan flamingonun veteriner hekim tarafından yapılan ön muayenesinde herhangi bir yara ya da travma bulunmadığı tespit edildi. Flamingonun uzun mesafeden dolayı yorgun düştüğü belirlendi. Dinlendirilen hayvanın beslenme ihtiyacı karşılanıp, doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez