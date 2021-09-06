Çanakkale'de yorgun düşen flamingo tedaviye alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'de yorgun düşen flamingo tedaviye alındı

Çanakkale'de yorgun düşen flamingo tedaviye alındı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda uzun mesafe uçmaktan yorgun düştüğü anlaşılan flamingo tedavi altına alındı.

ÇANAKKALE'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda uzun mesafe uçmaktan yorgun düştüğü anlaşılan flamingo tedavi altına alındı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içerisinde yer alan Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Büyük Kemikli Koyu bölgesinde bir flamingo bulunduğu ihbarı üzerine Çanakkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler flamingoyu DKMP Şube Müdürlüğüne getirdi. Burada tedaviye alınan flamingonun veteriner hekim tarafından yapılan ön muayenesinde herhangi bir yara ya da travma bulunmadığı tespit edildi. Flamingonun uzun mesafeden dolayı yorgun düştüğü belirlendi. Dinlendirilen hayvanın beslenme ihtiyacı karşılanıp, doğaya bırakılacağı öğrenildi.


Çanakkale'de yorgun düşen flamingo tedaviye alındı
Çanakkale'de yorgun düşen flamingo tedaviye alındı
Çanakkale'de yorgun düşen flamingo tedaviye alındı
Çanakkale'de yorgun düşen flamingo tedaviye alındı
Çanakkale'de yorgun düşen flamingo tedaviye alındı
Çanakkale'de yorgun düşen flamingo tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hamid Karzai Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Cem Yılmaz Münir Özkul Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Diego Marcao Burak Elmas Şenol Güneş Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çanakkale'de yorgun düşen flamingo tedaviye alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 21:21:48. #1.16#

title