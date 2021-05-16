Çanakkale'de uyuşturucuya 1 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'de uyuşturucuya 1 tutuklama

Çanakkale'de uyuşturucuya 1 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Ayhan AKKAYA - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda, çevre yolu üzerinde şüpheli bir aracı durdurdu. H.Y.'ye ait araçta yapılan aramada metamfetamin, sentetik kannabinoid uyuşturucuları ve esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından, savcılık tarafından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AKKAYA

Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı
Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı
Son dakika haberleri... Giresun'da annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Giresun'da annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi
Gaziantep'te 6 mahalleye yayılan çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı
Gaziantep'te 6 mahalleye yayılan çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Abdullah Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Özcan Deniz Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Cüneyt Çakır Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çanakkale'de uyuşturucuya 1 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 17:34:35. #1.11#

title