Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

22.11.2019 17:53 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:53

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4 ve 11 Ekim gümleri Çanakkale'nin Biga ilçesi Akköprü köyü Arnavut Dere Mevki ile Geyikkırı köyündeki ormanlık arazide düzenlenen operasyonda 138 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Başlatılan geniş çaplı soruşturmada şüphelilerin V.B. ile Y.U. olduğu tespit edildi. Jandarma Y.U.'yu Biga ilçesinde, V.B.'yi ise Bursa'nın Karacabey ilçesinde yakalandı.

Kaynak: DHA

Operasyonlarda, 1 kilo kıyılmış tütün, 400 dolu makaron ve 4 tütün sarma makinesi ele geçirildi.