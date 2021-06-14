Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Çanakkale'de, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'de, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs ile 13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonlarında 49 olayda 63 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 620 gram metamfetamin, 400 gram bonzai, 385 gram esrar, 230 gram bonzai hammaddesi, 215 gram skunk, 30 gram kokain, 7 gram eroin, 51 kök kenevir bitkisi, 38 adet sentetik ecza, 3 adet tabanca, 2 adet hassas terazi, 1 adet kılıç, 28 adet mermi ve kenevir yetiştirmede kullanılan çok sayıda düzenek ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı