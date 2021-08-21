Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında; yasa dışı olarak kenevir maddesi ekimi yapan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde; 11 - 19 Ağustos 2021 tarihleri arasında Yenice, Gelibolu, Ayvacık ve Bayramiç ilçelerinde uyuşturucu madde arama köpeği Roket'in de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 321 adet kök kenevir bitkisi, 65 adet esrar maddesi, 50 metre çeşme hortumu, 25 metre damlama sistemi, 1 adet çapa, 1 adet tahra ele geçirildi. Olaylarla ilgili 5 kişiye adli işlem yapıldı. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Hulusi Akar Hamid Karzai Adem Murat Yücel
Magazin Tarkan Hande Yener Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Mert Günok Burak Elmas Fatih Terim Lionel Messi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 13:31:44. #1.16#

title