Çanakkale'de Traktör Devrildi: 2 Ölü, 1 Yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan karı koca yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Nasuh Türken'in (74) kullandığı 17 DU 630 plakalı traktör, Çatalçam köyü yakınlarında devrildi.



Kazada, sürücü ile eşi Şefika Türken (72) olay yerinde hayatını kaybetti, kuzeni Şerife Türken (27) ağır yaralandı.



Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan Şerife Türken, daha sonra Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.



Bu arada, çiftin çocukları Sezai Türken'in de 13 yıl önce aynı traktörle yaptığı kaza sonucu öldüğü öğrenildi.