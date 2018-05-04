Çanakkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayramiç'ten Çan istikametine gitmekte olan Ali Kaysal (29) idaresindeki 16 JFD 09 plakalı otomobil ile Çan istikametinden ilçe merkezine gelmekte olan Sinan Albayrak idaresindeki 17 ST 046 plakalı otomobil, Yanıklar köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada, Ali Kaysal, Sinan Albayrak ve aynı araçtaki Hüseyin Türhan yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Bayramiç Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralı Türhan, buradan Çanakkale Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.