Çanakkale'de toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' önlemi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çanakkale'de toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' önlemi - Haber
Güncel

Çanakkale'de toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' önlemi

ÇANAKKALE'de, 124 toplu taşıma aracında, koronavirüse karşı önlem almak için dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

11.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:04
Çanakkale'de toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' önlemi
ÇANAKKALE'de, 124 toplu taşıma aracında, koronavirüse karşı önlem almak için dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden ve dün itibariyle Türkiye'de de görülen koronavirüse ve diğer salgınlara karşı alınan önlemler için Çanakkale'de de çalışma başlatıldı. Çanakkale Belediyesi ile Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası toplu taşıma araçlarında koronavirüse karşı önlem almak için dezenfeksiyon çalışması başlattı. Halk Otobüsü Garajında, 103 halk otobüsü, 16 Çanakkale Belediyesi ve 5 Kepez Belediyesi otobüsü olmak üzere toplam 124 toplu taşıma aracı, koronavirüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı özel kıyafet giyen ekiplerle dezenfekte edildi. 

Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, "Koronavirüse karşı otobüslerimizi ilaçlıyoruz. Sabaha karşıda trafik başlamadan önce otobüs duraklarımızı, otogarımızı ilaçlayacağız. Sosyal tesislerimiz ve bize ait olan alanlarda gerekli tedbirleri almaya başlıyoruz. Otobüsleri daha önceden de ilaçlıyorduk ama şimdi bu koronavirüs Türkiye'ye girdiği Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanınca biz daha yoğun biçimde tedbirimizi almak durumundayız. Biz bireysel olarak, vatandaş olarak hepimiz dikkat edeceğiz. Dolayısıyla bu topyekün bir sağlık seferberliğ" dedi.Çanakkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ali Demir ise, "Koronavirüsü dünyada görüldü. Türkiye'de de bir tane vaka görüldü. İnşallah ülke olarak bu süreci kayıpsız atlatırız. Bizde yüzlerin, binlerce kişinin bindiği toplu taşıma araçlarında ilaçlatıyoruz. Esnaf arkadaşları da duyarlılığı için teşekkür ederim. Köy minübüsleri, öğrenci servisleri, taksi durakları ve otogar da ilaçlanacak" diye konuştu.GELİBOLU'DA OKULLAR KORONAVİRÜSE KARŞI İLAÇLANDIGelibolu ilçesinde de, koronavirüse karşı ana sınıflar, ilk ve ortaokullar ile liselerde bir haftada önce başlayan dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı.BİGA'DA OTOBÜS TERMİNALİNDE DE ÖNLEM

Biga ilçesi lehirler arası otobüs terminalinde de koronavirüs ve tüm bulaşıcı hastalıklara karşı ilaçlanarak dezenfekte işlemi yapıldı. Temizlik personeli, tuvalet, giriş ve çıkış kapıları, oturma yerleri, bekleme alanları, bahçe, otobüs terminalinin içi, firmalara ait bankolar ve dükkanlar dezenfekte edildi.


- Çanakkale
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Haber
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi Haber
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Kazadan sonra ortaya çıkan bu görüntü, 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti Haber
Kazadan sonra ortaya çıkan bu görüntü, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
'Endişeliyim' diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
"Endişeliyim" diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
İran'da 'Alkol koronavirüse iyi geliyor' söylentisi 67 can aldı
İran'da "Alkol koronavirüse iyi geliyor" söylentisi 67 can aldı
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi: Oyunlar ertelenebilir
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi: Oyunlar ertelenebilir
Son Dakika: İstanbul'daki bazı üniversiteler örgün eğitime ara verdi
Son Dakika: İstanbul'daki bazı üniversiteler örgün eğitime ara verdi
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Bir gün çağırırlarsa gideriz, çağırmazlarsa başımız üstüne
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Bir gün çağırırlarsa gideriz, çağırmazlarsa başımız üstüne
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran 'Bitcoin Safiye' elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı
40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran "Bitcoin Safiye" elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü
Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Abdulhamit Gül Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Dilek Yaman Muhterem Nur Acun Ilıcalı
Spor Adem Büyük Abdullah Avcı Radamel Falcao Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Futbol İtalya Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Çanakkale'de toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' önlemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 16:51:14. #1.15#