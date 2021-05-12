Son dakika haber | ÇANAKKALE'DE TEHLİKESİZ ATIK ALIM MERKEZİNDE YANGIN

Son dakika gelişmesine göre ÇANAKKALE merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında bulunan Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.