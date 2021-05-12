Son dakika haber | ÇANAKKALE'DE TEHLİKESİZ ATIK ALIM MERKEZİNDE YANGIN
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Son dakika haber | ÇANAKKALE'DE TEHLİKESİZ ATIK ALIM MERKEZİNDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ÇANAKKALE merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında bulunan Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÇANAKKALE merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında bulunan Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Plastik hurdaların yanmaya başlaması nedeniyle kısa sürede gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Yangına, Çanakkale Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-

Son dakika haber | ÇANAKKALE'DE TEHLİKESİZ ATIK ALIM MERKEZİNDE YANGIN
Son dakika haber | ÇANAKKALE'DE TEHLİKESİZ ATIK ALIM MERKEZİNDE YANGIN
Son dakika haber | ÇANAKKALE'DE TEHLİKESİZ ATIK ALIM MERKEZİNDE YANGIN
Son dakika haber | ÇANAKKALE'DE TEHLİKESİZ ATIK ALIM MERKEZİNDE YANGIN
Son dakika haber | ÇANAKKALE'DE TEHLİKESİZ ATIK ALIM MERKEZİNDE YANGIN
Son dakika haber | ÇANAKKALE'DE TEHLİKESİZ ATIK ALIM MERKEZİNDE YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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