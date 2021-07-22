Tatilcilerin dönüş çilesi başladı

Tatilcilerin dönüş çilesi başladı Çanakkale feribot iskelesinde 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Kurban Bayramı nedeniyle Ege bölgesine giden tatilciler, bayramın 3'üncü günü dönüş yoluna geçti.

Tatilcilerin dönüş çilesi başladı

Çanakkale feribot iskelesinde 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

ÇANAKKALE - Kurban Bayramı nedeniyle Ege bölgesine giden tatilciler, bayramın 3'üncü günü dönüş yoluna geçti. Tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi'nde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Marmara ile Trakya bölgesinden, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Çanakkale ve Ege bölgesine gelen tatilciler, bugün itibariyle dönüş yoluna geçtiler. Öğle saatlerinden itibaren Çanakkale Feribot İskelesi'nden yoğunluk oluştu. Yaklaşık 2 kilometreyi bulan araç kuyruğu İskele Meydanı'ndan başlayarak Piri Reis Caddesi'ne kadar ilerledi. Trafik polisleri kordon boyuna çıkan ara sokakları trafiğe kapatırken, kent içinde sıkışan trafiğin de akmasını sağlıyor.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş; Çanakkale'den Eceabat ilçesine 2, Kilitbahir köyüne 5, Lapseki-Gelibolu hattında 7, Bozcaada- Geyikli hattında 2 ve Gökçeada- Kabatepe hattında da 3 feribotla sefer düzenliyor.

Çanakkale Boğazı'ndaki feribot seferleri saatsiz olarak, doldur boşalt sistemiyle çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce