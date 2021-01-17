Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

17.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:58
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Çanakkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin devam eden sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.

Çanakkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin devam eden sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.

Zaman zaman kar yağışının etkili olduğu kent merkezindeki kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalarda denetimler yaptı.

Daha önce işlek olan Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu'nda sessizlik hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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