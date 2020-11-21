Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

21.11.2020 21:35 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:39
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda saat 20.00 ile yarın saat 10.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması Çanakkale'de başladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda saat 20.00 ile yarın saat 10.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması Çanakkale'de başladı. Polis, cadde ve sokaklarda denetim yaptı.

Çanakkale'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 20.00'den itibaren cadde ve sokaklar boşaldı. Hafta sonu genelde eğlence mekanları bulunan ve hareketlilik yaşanan Fetvane Sokağı da sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar araçlarıyla trafikte seyretti. İskele Meydanı başta olmak üzere kentin bir çok yerinde polis ekipleri denetim yaptı. Araç ve motosikletli polis ekipleri de cadde ve sokaklarda devriye gezerek, kısıtlamaya uymayan olup olmadığını kontrol etti. 


Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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