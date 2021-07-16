Çanakkale'de Pandemi Kurulu toplantısı düzenlendi

Çanakkale'de İl Pandemi Kurulu toplantısında Kurban Bayramı tedbirleri görüşüldü.

Çanakkale'de İl Pandemi Kurulu toplantısında Kurban Bayramı tedbirleri görüşüldü.

İçişleri Bakanlığının "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi kapsamında salgınla mücadele sürecinde Kurban Bayramında uyulması gereken kurallar, önlemler, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum ve yapılacak denetimler, Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen Pandemi Kurulu toplantısında görüşüldü.

Deniz Polis Evi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ercan Oran, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, kurul üyesi kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda İl Sağlık Müdürü Baştürk, tarafından kent genelindeki koronavirüs ile mücadele sürecinde son durum, alınan tedbirler, yapılan denetimler, pandemi ile mücadele sürecinde uygulanan tedbirler, aşılama faaliyetleri ile yapılması gereken çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Bakar tarafından da Çanakkale genelinde, normalleşme sürecinde uygulanan tedbirler ile bayramda alınması gereken ek tedbirler anlatıldı.

Vali Aktaş, toplantı sonrası yaptığı konuşmada, vatandaşların Kurban Bayramı süresince alınan tedbirlere ve kurallara uymalarının önemli olduğunu anlattı.

Azalmış olsa da salgının henüz bitmediğini belirten İlhami Aktaş, "Vatandaşlarımızın da köy, mahalle gibi ortamlarda kalabalık bayramlaşma merasimleri yapmamaları ve bir araya gelmekten kaçınmaları gerekmektedir. Lütfen sağlığımız için açık alanlar dahil maske ve mesafe kurallarına dikkat edelim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay