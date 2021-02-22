ÇANAKKALE - Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
22.02.2021 19:33 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:57
Çanakkale'nin Biga ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
İ.A'nın kullandığı 17 ABG 195 plakalı otomobil, Sarıkaya köyü mevkisinde Aydın Kahraman'ın yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazanın etkisiyle sürüklenen bisikletin sürücüsü Kahraman yaşamını yitirdi.
Kahraman'ın cenazesi, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ifade işlemleri için karakola götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı