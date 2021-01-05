Çanakkale'de meyve yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
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Çanakkale'de meyve yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

05.01.2021 00:40 | Son Güncelleme: 05.01.2021 00:44
Çanakkale'de meyve yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde mandalina yüklü kamyonun devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde mandalina yüklü kamyonun devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, kamyonun kasasındaki meyveler yola saçıldı.

Kaza, ilçedeki Sarımsakçı Köprüsü mevkisinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Balıkesir'den Çanakkale yönüne giden İbrahim İnkaya'nın (45) kullandığı 10 ACE 624 plakalı mandalina yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta sıkışan İbrahim İnkaya, ihbarla gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak, Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen kamyonun kasasındaki meyveler yola saçıldı. Belediye ekipleri, dağılan meyveleri toplayarak yolu temizledi. 


Çanakkale'de meyve yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Çanakkale'de meyve yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Çanakkale'de meyve yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol GÜNGÖRDÜ

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