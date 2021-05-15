Çanakkale'de köylülerin 26 yıllık köprü çilesi

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Reşadiye köyünü Kalkım beldesine bağlayan ve 26 yıl önce selde yıkılan köprü onarılmayı bekliyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Reşadiye köyünü Kalkım beldesine bağlayan ve 26 yıl önce selde yıkılan köprü onarılmayı bekliyor. Köylüler, kış aylarında suların yükselmesiyle birlikte temel ihtiyaç malzemeleri ve ilaçlarını 17 kilometre mesafeyi dolaşarak Kalkım beldesinden almak zorunda kalıyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı bin nüfuslu Reşadiye köyü, Koca Çay üzerindeki köprü ile Kalkım beldesi ile ulaşım imkanını sağlayarak yolu 17 kilometre kısaltıyordu. Özellikle kış aylarında suların yükselmesi nedeniyle temel ihtiyaç ve sağlık malzemelerinin temini için zorluk yaşayan köylüler, yetkililerden bu köprünün onarılmasını istiyor.

Koca Çay üzerinde bulunan 100 metre uzunluğundaki Reşadiye köyü köprüsü, 1994 yılında yapılmasına rağmen sel suları nedeniyle yıkılmıştı. Aradan yıllar geçmesine rağmen köprü, kendi haline terk edildi. Vatandaşlar, yaz aylarında dere yatağından traktörlerle geçiş yapabiliyor. Ancak sular yükselince bu da mümkün olmuyor. Bölgede kış aylarında başlayan ulaşım çilesi, yağan yağmur ve kar suları ile çay sularının yükselmesi ile tekrar başlıyor.

Yıkılan köprünün yeniden yapılmasını istediklerini kaydeden Reşadiye köyü sakinlerinden Mehmet Arıcı (57), "Bu bizim köyün köprüsü 1994 yılında yapıldı. 1995 yılına ermedi göçtü. Sel suları ile yıkılmasının ardından Reşadiye köyü halkı çok mağdur kaldı. 17 kilometre mesafeden dolaşarak Kalkım beldesine gidiyoruz. Tekrar köyümüze ulaşmamız bize çok sıkıntı veriyor. Biz bu köprümüzün yeniden yapılmasını istiyoruz. Bu köprünün yapılması için biz 1994 yılında tarlamızın içinden bir yol verdik. Hayır olsun diye. Tekrar yapılmasını devletimizden bekliyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı