Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında feribot seferlerinin sayısı azaltıldı
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Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında feribot seferlerinin sayısı azaltıldı

Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında feribot seferlerinin sayısı azaltıldıÇANAKKALE'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, yolcu sirkülasyonunun fazla olduğu Çanakkale- Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Geyikli- Bozcaada hattında geçici süreyle feribot sefer sayıları azaltıldı.

20.03.2020 20:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:35
Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında feribot seferlerinin sayısı azaltıldı

Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında feribot seferlerinin sayısı azaltıldı

ÇANAKKALE'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, yolcu sirkülasyonunun fazla olduğu Çanakkale- Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Geyikli- Bozcaada hattında geçici süreyle feribot sefer sayıları azaltıldı.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hatında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, yolcu sirkülasyonunun fazla olduğu hatlardaki feribot seferlerinde kısıtlamaya gitti. Buna göre, Bozcaada- Geyikli arasında bir günde topam 8 sefer yapılırken bu sayı 6'ya, Çanakkale-Eceabat hattında bir günde toplam 38 sefer yapılırken bu sayı 30'a, Çanakkale- Kilitbahir hattında ise, bir günde toplam 63 sefer yapılırken bu sayı 36'ya düşürüldü.

Gestaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yolcularımızın dikkatine! Ülkemiz genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı tavsiyesiyle başlatılan 'evden çıkmama' tedbirleri doğrultusunda; yaya yolcu sirkülasyonunun daha fazla olduğu Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir Boğaz hatları ve Geyikli-Bozcaada ada hattında geçici süreyle sefer sayılarında azaltmaya gidilmiştir.

Gemi ve iskelelerimizde gerçekleştirdiğimiz dezenfekte çalışmaları, özellikle kapalı alanlardaki daha sık temizlik uygulamaları salgın hastalık riskine karşı aldığımız başlıca önlemler arasındadır. Sizin ve çevrenizdekilerin sağlığı için sosyal mesafenizi korumaya, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya özen gösteriniz."

Bozcaada ilçesinde koronavirüs tedbirleri ardından bazı vatandaşların durumu tatil olarak algılayıp adada yoğunluğa neden olduğu iddiaları üzerine dün itibarıyla Belediye tarafından alınan karar doğrultusunda tüm konaklama tesisleri 15 Nisan tarihine kadar kapatılmıştı. Bugün ise, Gestaş firması Bozcaada'ya yapılan sefer sayısını düşürdü.

Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında feribot seferlerinin sayısı azaltıldı

Kaynak: DHA

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Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında feribot seferlerinin sayısı azaltıldı

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