Çanakkale'de Korkutan Yangın! Alevler Büyüyünce Bir Köy Boşaltıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Karagömlek köyü yakınlarında tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı. Ayvacık'a bağlı Misvak köyü, kaymakamlık emriyle tedbir amaçlı boşaltıldı.

2 HELİKOPTER VE 20 ARAZÖZLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Ayvacık ilçesine bağlı bir köy tedbir amacıyla boşaltıldı. Karagömlek köyü yakınlarında bulunan buğday tarlasındaki saman balyaları, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Ormanlık alana sıçrayan yangına 2 helikopter, 20 arazöz ve çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor.

KAYMAKAMLIK TEDBİR AMACIYLA KÖYÜ BOŞALTTI

Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bu arada, iki ilçe sınırlarındaki nedeniyle Ayvacık'a bağlı Misvak köyü, kaymakamlık emriyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Jandarma ekipleri, yaptıkları anonslarla yangın söndürülene kadar vatandaşların köyden ayrılmaları gerektiğini belirtti.



