Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı - Haberler
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Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

AA / Bülent Ersöz - Haberler | Güncel
Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alçıtepe köyünde yaşayan Aziz Savaş'ın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine Savaş'ın son görüldüğü köyün çevresinde jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri ile arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekiplere köylüler de destek veriyor.

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AA / Bülent Ersöz - Son Dakika Haberleri

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