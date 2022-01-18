Çanakkale'de kaybolan kadın bulundu

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan Emine Küçük (55), sabaha karşı aile fertleri tarafından bulundu. Kadının zeytinlikte uyuyakaldığı, akşam olunca da yolunu kaybettiği öğrenildi.

Ayvacık ilçesine bağlı Demirci köyünde yaşayan Emin Küçük, dün sabah zeytin toplamak için evden ayrılmıştı. Aile fertleri Küçük'ün akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri Demirci köyü ve yakınlarında geniş çaplı arama başlattı. Emine Küçük, sabaha karşı aile fertleri tarafından bulundu. Zeytinlikte uyuyakalan Küçük'ün hava kararınca yolunu kaybettiği için eve ulaşamadığı öğrenildi. - ÇANAKKALE

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