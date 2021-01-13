ÇANAKKALE - Karantinayı ihlal eden kişi banka girişinde HES kodu sorgusuyla tespit edildi
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ÇANAKKALE - Karantinayı ihlal eden kişi banka girişinde HES kodu sorgusuyla tespit edildi

13.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:20

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında karantinada olması gerekirken bankaya giden kişi, hastaneye götürüldü.

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında karantinada olması gerekirken bankaya giden kişi, hastaneye götürüldü.

Kovid-19 şüphesi bulunan Sezai E. (62), test sonucu belli olmadan evinden ayrılıp bankaya gitti.

Girişte görevlilerin HES kodu sorgusunda izolasyonda olması gerektiği tespit edilen bu kişinin durumu polis ekiplerine bildirildi.

Banka önüne gelen polislerin talebiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Sezai E'yi ambulansa bindirdi.

Sezai E'nin, hastanedeki kontrollerinin ardından izolasyonda tutulacağı evine götürüleceği öğrenildi.

ÇANAKKALE - Karantinayı ihlal eden kişi banka girişinde HES kodu sorgusuyla tespit edildi
ÇANAKKALE - Karantinayı ihlal eden kişi banka girişinde HES kodu sorgusuyla tespit edildi
ÇANAKKALE - Karantinayı ihlal eden kişi banka girişinde HES kodu sorgusuyla tespit edildi
ÇANAKKALE - Karantinayı ihlal eden kişi banka girişinde HES kodu sorgusuyla tespit edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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