Çanakkale'de kar yağışı başladı (3)
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Çanakkale'de kar yağışı başladı (3)

16.01.2021 23:43 | Son Güncelleme: 16.01.2021 23:47
Çanakkale'de kar yağışı başladı (3)

BİGA BELEDİYESİ EKİPLERİNİN KAR MESAİSİÇanakkale'de öğle saatlerinden itibaren birçok ilçede etkili olan kar yağışı, Biga ilçesini de beyaza bürüdü.

BİGA BELEDİYESİ EKİPLERİNİN KAR MESAİSİ

Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren birçok ilçede etkili olan kar yağışı, Biga ilçesini de beyaza bürüdü. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kar yağışını fırsat bilen çocuklar, evlerinin yakınındaki sokaklara çıkarak, kar topu oynadı. İlçede yolların kapanmaması için Biga Belediyesi de tüm ekipleriyle yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Biga'mızda da etkisini gösteren kar yağışına karşı teyakkuzdayız. Ekiplerimiz yollarda kürüme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor" mesajını paylaştı. 

Ayhan AKKAYA/ BİGA (Çanakkale),


Çanakkale'de kar yağışı başladı (3)
Çanakkale'de kar yağışı başladı (3)
Çanakkale'de kar yağışı başladı (3)
Çanakkale'de kar yağışı başladı (3)
Çanakkale'de kar yağışı başladı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AKKAYA

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