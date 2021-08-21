Çanakkale'de iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'de iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Çanakkale'de iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Bülent Ersöz - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

İsmetpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Meydan'ında iki ayrı iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İş yerleri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin C.T.B. ve B.A. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin ilçede kiraladıkları araçla Gelibolu ilçesine gittiğini belirleyen polis ekipleri, zanlıları yolda yakaladı.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Ersöz

Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Tarkan Bülent Ersoy Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çanakkale'de iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 19:41:37. #1.15#

title