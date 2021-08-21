Çanakkale'de iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

İsmetpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Meydan'ında iki ayrı iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İş yerleri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin C.T.B. ve B.A. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin ilçede kiraladıkları araçla Gelibolu ilçesine gittiğini belirleyen polis ekipleri, zanlıları yolda yakaladı.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Ersöz