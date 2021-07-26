Çanakkale'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi

Çanakkale'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali İlhami Aktaş başkanlığında yapıldı.

Çanakkale'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali İlhami Aktaş başkanlığında yapıldı.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Karadağ, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Güney Marmara Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Recai Başaran ile diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz tarafından gündem maddeleri katılımcılara sunuldu.

İşverenlerin SGK teşviklerinden yararlanmasında sahada karşılaşılan mevzuat ve sistemsel sorunlar hakkında Çanakkale Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Soykan tarafından kurula bilgi verildi.

Toplantıda liselerarası düzenlenen "Hayalindeki Sev CV yarışması" hakkında kurula Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yavuz tarafından tanıtım gerçekleştirildi.

Kentteki mevsimlik tarım işçileri ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürü Karadağ, çocuk işçiler konusunda da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Uzman Psikolog Gamze Yücel kurula bilgi verdi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, 2021 Ocak-Haziran dönemi denetim raporlarının kurula sunulması, kurum kuruluş temsilcilerinin görüş ve önerileriyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay