Çanakkale'de hasta taşıyan ambulansla taksi çarpıştı: 5 yaralı

ÇANAKKALE'de ışıklı kavşakta taksinin çarpmasıyla devrilen ambulans, yan yatarak sürüklendi. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında Troya Caddesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne hasta götüren Mehmet Çakmaçı yönetimindeki 17 UT 186 plakalı ambulansa, Metin Özcan yönetimindeki 17 T 319 plakalı taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkıp devrilen ambulans yan yatarak sürüklendi. Kazada, Mehmet Çakmakçı, ambulansta bulunan ismi açıklanmayan hasta ile sağlık görevlileri Sultan Arslan Aker ve Nazan İşçi Gürcü ile taksi sürücüsü Metin Özcan yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslar ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulans içerisindeki tıbbi cihazlar ile yola savrulan malzemeler ise sağlık görevlilerince toplandı.Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol ambulans ile taksinin kaldırılması sonrası yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN