Çanakkale'de haftalık vaka sayısında düşüş sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'de haftalık vaka sayısında düşüş sürüyor

Çanakkale'de haftalık vaka sayısında düşüş sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN - Haberler | Güncel

7 Mayıs haftasında 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı 233,59 olarak açıklandı.

7 Mayıs haftasında 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı 233,59 olarak açıklandı. Kentteki vaka sayılarında son 3 haftada düşüş gözlendi. 

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan 24- 30 Nisan haftalık vaka sayısı tablosunda, Çanakkale'de 100 bin kişide görülen vaka sayısı 439,11 olarak gerçekleşirken, bugün açıklanan 1- 7 Mayıs tablosunda ise bu rakam 233,59'a geriledi. Çanakkale, 10- 16 Nisan haftasındaki 962,98 olan vaka sayısıyla Türkiye'de birinci oldu. Bu süreçte kentte büyük tedirginlik yaşanırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınına karşı ek tedbirler aldı. Son 3 haftadır haftalık vaka sayılarında düşüşün yaşandığı kentte, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.


Çanakkale'de haftalık vaka sayısında düşüş sürüyor
Çanakkale'de haftalık vaka sayısında düşüş sürüyor
Çanakkale'de haftalık vaka sayısında düşüş sürüyor
Çanakkale'de haftalık vaka sayısında düşüş sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Rize'de 15 yayla evi yakıldı
Rize'de 15 yayla evi yakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Eda Ece Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Diego Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çanakkale'de haftalık vaka sayısında düşüş sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 18:17:40. #1.14#

title