Çanakkale'de gençlerin sembolik mezar taşlarına yağan karları temizlemesi kameraya yansıdı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan, Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'na gelen 2 gencin burada bulunan sembolik mezar taşlarının üzerindeki karları temizlemesi güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Çan ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı.

Yağışla Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı ve sembolik mezar taşları da beyaza büründü.

Anıtın bulunduğu alana gelen 2 genç, karla kaplanan mezar taşlarını temizledi. Gençlerin bu hareketi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, yaşanan olayı sosyal medya hesaplarından paylaşıp şunları kaydetti:

"Anıta gelen 2 evladımız, sembolik mezar taşları üzerindeki karları temizlemek için epey çaba sarf etmişler ve sonrasında bizleri duygulandıran bu harika görüntülerle karşılaşmış olduk. Evlatlarımızı ve onları yetiştiren ailelerini kutluyor, en kısa zamanda bu evlatlarımızın kim olduklarını belirleyerek Belediyemizde ağırlamak istiyoruz."