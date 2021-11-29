Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (3)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel
KİLİTBAHİR FERİBOT SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADIEtkili olan fırtına nedeniyle saat 12.00'de geçici olarak durdurulan Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri, fırtınanın etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte saat 14.10 itibarıyla tekrar başladı.
ÇANAKKALE (DHA) - KİLİTBAHİR FERİBOT SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADI
Etkili olan fırtına nedeniyle saat 12.00'de geçici olarak durdurulan Çanakkale- Kilitbahir hattındaki feribot seferleri, fırtınanın etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte saat 14.10 itibarıyla tekrar başladı.
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet