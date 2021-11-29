Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (3) - Haberler
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Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (3)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali (3)

KİLİTBAHİR FERİBOT SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADIEtkili olan fırtına nedeniyle saat 12.00'de geçici olarak durdurulan Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri, fırtınanın etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte saat 14.10 itibarıyla tekrar başladı.

ÇANAKKALE (DHA) - KİLİTBAHİR FERİBOT SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADI

Etkili olan fırtına nedeniyle saat 12.00'de geçici olarak durdurulan Çanakkale- Kilitbahir hattındaki feribot seferleri, fırtınanın etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte saat 14.10 itibarıyla tekrar başladı.


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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri

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