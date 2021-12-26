Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli - Haberler
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Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

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BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki tarifeli feribot seferleri ise yapılacak.


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Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Son Dakika Haberleri

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