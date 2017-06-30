Çanakkale'de Ev Yangını

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangında, 2 katlı boş ev, 2 ağıl ile 1 saman deposu kullanılamaz hale gelirken, ağıldaki 2 koyun ile tavuklar telef oldu.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çırpılar köyünde, İsmail Coşkun'a ait kullanılmayan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Zamanla evden ağıla ve saman deposuna da sıçrayan yangına, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz ile Bayramiç Belediyesi İtfaiye araçlarıyla müdahale edildi.



Alevlerin diğer evlere sıçramasının önlendiği yangın, uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.



Soğutma çalışmaları devam eden yangında, 2 katlı ev, 2 ağıl ve 1 saman deposu kullanılamaz hale geldi. Ağılda bulunan koyunlardan 2'si ve tavuklar telef oldu.



"Felaketin eşiğinden dönüldü"



Muhtar Ahmet Uzunoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylülerin yangına hortum ve ilaçlama makineleriyle müdahale ederek, yangının diğer evlere sıçramasını önlemeye çalıştıklarını anlattı.



Yangının bir nebze kontrol altında tutulduğunu belirten Uzunoğlu, "Arazöz ve itfaiyenin büyük gayretiyle felaketin eşiğinden dönüldü. Müdahale edilmezse rüzgarın da etkisiyle köy, alevlere teslim olacaktı." dedi.



Yangını görenlerden Ayfer Coşkun da evin çatısından alevlerin yükseldiğini gördüğünü belirterek, "Bu arada yüksek gerilim hattından birinin koptuğunu gördüm." ifadelerini kullandı.