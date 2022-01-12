Çanakkale'de etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı - Haberler
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Çanakkale'de etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Güncel

Çanakkale'de etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattıÇANAKKALE Çanakkale'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Çanakkale'de etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

ÇANAKKALE Çanakkale'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, trafikte zor anlar yaşıyor.

Çanakkale'de sabah 8.30 sıralarında başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı. Lapseki ilçesinde bulunan Dumanlı Dağ mevkiinde bir petrol tankeri dik yokuştan çıkamadı. Bazı otomobil sürücüleri ise geri dönmek zorunda kaldı.

Kiraz ağaçları beyaza büründü

Kirazlarıyla ünlü Lapseki'deki ağaçlarda beyaza büründü. Beyaz kiraz ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

1915 Çanakkale Köprüsü sisler içinde

Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü de sis içinde kaldı. Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri 2 gündür yapılamazken, boğazdaki gemi trafiğinde henüz bir aksama yaşanmadı.

Çanakkale'de etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Çanakkale'de etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Çanakkale'de etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

 Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

 Çanakkale'de beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Çanakkale'de beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri

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