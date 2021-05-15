Çanakkale'de erkek hindi kuluçkaya yattı
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Çanakkale'de erkek hindi kuluçkaya yattı

Çanakkale'de erkek hindi kuluçkaya yattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde nadir rastlanan bir olay yaşandı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde nadir rastlanan bir olay yaşandı. Erkek hindinin 15 gündür dişisinin yumurtalarının üzerinde kuluçkaya yatması sahibini şaşkına çevirdi.

Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde bir bağ evinde ikamet eden Tahsin Yetiştiriciler (78) kümeste beslemek için Kalkım Beldesinden iki ay önce 1 dişi 1 erkek hindi satın aldı. Dişi hindi yumurtlayınca bazı yumurtaları da erkek hindinin altına koyan Yetiştiriciler, dişi hindi gibi erkek hindinin kuluçkaya yattığını söyledi.

Gördükleri karşısında şaşkına döndüğünü belirten hindi yetiştiricisi Tahsin Yetiştiriciler, "Ben hindileri Kalkım Beldesinden berber Hasan Şanlı'dan satın aldım. Biri dişi biri erkek getirdim. Bir hafta sonra dişi hindi yumurtlamaya başladı. 30 yumurta yaptı. 10 tanesini hindileri aldığım yere verdim. Geri kalan 17 yumurtayı dişi hindinin altına koydum. Diğer 7 yumurtayı erkek hindinin altına koydum. Dişi hindi gibi yumurtaların üzerine kuluçkaya yattı hiç bir yadırgama yapmadı. Sanırım dişi hindiden gördü kuluçkaya yatmayı. Erkek hindinin kuluçkaya yattığını kime sorduysam ne bilen ne de yok gören yok. Olmaz öyle şey diyorlar" dedi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de erkek hindi kuluçkaya yattı
Çanakkale'de erkek hindi kuluçkaya yattı
Çanakkale'de erkek hindi kuluçkaya yattı
Çanakkale'de erkek hindi kuluçkaya yattı
Çanakkale'de erkek hindi kuluçkaya yattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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