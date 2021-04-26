ÇANAKKALE - Deniz dibinden 757 ahtapot tuzağı çıkarıldı
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ÇANAKKALE - Deniz dibinden 757 ahtapot tuzağı çıkarıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale'de Sahil Güvenlik Grup Komutanlığınca düzenlenen yasa dışı avcılık operasyonunda 757 ahtapot tuzağı deniz dibinden temizlendi.

Çanakkale'de Sahil Güvenlik Grup Komutanlığınca düzenlenen yasa dışı avcılık operasyonunda 757 ahtapot tuzağı deniz dibinden temizlendi.

Yasa dışı su ürünleri avcılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Çanakkale Boğazı'nda ahtapot avcılığı yapıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, 3 Sahil Güvenlik botuyla çıktığı operasyonda drone da kullanarak deniz dibine bırakılan ahtapot tuzaklarını tespit etti.

Kumkale açıklarında 7 farklı mevkide 757 ahtapot tuzağını deniz dibinden çıkaran ekipler, tuzaklarda bulunan 56 ahtapotu da suya bıraktı.

ÇANAKKALE - Deniz dibinden 757 ahtapot tuzağı çıkarıldı
ÇANAKKALE - Deniz dibinden 757 ahtapot tuzağı çıkarıldı
ÇANAKKALE - Deniz dibinden 757 ahtapot tuzağı çıkarıldı
ÇANAKKALE - Deniz dibinden 757 ahtapot tuzağı çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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