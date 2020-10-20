Çanakkale'de çiçek hastalığı paniği! 15 köy karantinaya alındı
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Çanakkale'de çiçek hastalığı paniği! 15 köy karantinaya alındı

20.10.2020 00:03 | Son Güncelleme: 20.10.2020 00:12
Çanakkale'de çiçek hastalığı paniği! 15 köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bazı koyun ve keçilerde çiçek hastalığı çıkınca 15 köy karantina altına alındı.

Biga'nın Güvemalan köyünden Eray Orman'a ait küçükbaş işletmede koyun ve keçilerde çiçek hastalığı çıktı. Hastalık sonrası bölgedeki 15 köy karantinaya alındı.

Biga İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca yaptığı açıklamada, "Bu sebeple Bozlar, Gerlengeç, Kepekli, İlyasalan, Koruoba, Ambaroba, Aşağıdemirci, Yukarıdemirci, Sinekçi, Hacıpehlivan, Yenimahalle, Sazoba, Emirorman ve Sığırcık köyleri karantina altına alınmış olup, hayvan pazarımıza bu köylerden giriş ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Çanakkale'de çiçek hastalığı paniği! 15 köy karantinaya alındı

ÇİÇEK HASTALIĞI NEDİR?

Koyun ve keçilere özel koltuk ve kuyruk altı derisinde küçük çiçek lezyonlarının oluşması ile karakterize bulaşıcı viral bir hastalıktır. Hastalığın ağır seyrettiği durumlarda genç hayvanlarda ölümlerde görülür. Hastalığın etkeni bir virüstür.

Virüs derinin epitelyum hücrelerinde bulunur. Yayılma direkt olarak meydana gelir. Solunum yoluyla, derinin kabuklarıyla, hastalık etkenlerinin vücuda girip yayılmaya başladığı dönemlerdeki kan nakilleri ile kolayca bulaşır.

Çiçek virüsü akciğerlerde, yemek borusu, mide ve bağırsak kanalında oluşan kabarcıklar içinde de bulunduğundan koyunlar burun akıntısı, solunum havası, salya ve sütle virüsü dış ortama çıkarırlar. Virüs dış ortama dayanıklıdır.

Hastalıklı sürülerin karanlık ve serin ağıllarında 2 yıl, meralarda ise 2 ay süre ile canlı kalır. Direk güneş ışığında kısa sürede etkisiz hale gelir. Kuzularda hastalık ağır seyreder. Belirgin bir düşkünlük, bitkinlik yüksek ateş, göz ve burun akıntısı görülür.

Kuzularda kılsız bölgelerde tipik çiçek belirtileri oluşmadan sindirim, solunum ve ürogenital sistemlerde çiçek lezyonları oluşabilir. Kuzulardaki ölüm oranı yüzde 50'ye kadar çıkabilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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